В Кировоградской области открыли огонь в городском совете: есть раненые

Инцидент произошел в помещении Светловодского городского совета в Кировоградской области. В результате стрельбы два человека получили ранения

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

По словам спикера полиции области Оксаны Ковтуненко, предварительно, произошел конфликт между работниками городского совета. Во время ссоры один из присутствующих произвел выстрелы. Два человека получили ранения, их госпитализировали.

Известно, что на месте работают правоохранители.

По словам секретаря горсовета Максима Бакуменко, работников горсовета эвакуировали.

Как сообщает ТСН, предварительно огонь открыл заместитель городского головы Сергей Савич. Это произошло в здании исполнительного комитета, где в этот момент находились работники и граждане.

