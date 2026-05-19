В Никополе российские БПЛА дважды атаковали спасателей ГСЧС

В Никополе 19 мая российские войска дважды атаковали FPV-дронами спасателей, направлявшихся на тушение пожара в жилом доме после очередного обстрела

Об этом сообщили в ГСЧС, передает RegioNews .

Во время выполнения задания оккупанты нанесли прицельный удар по пожарному автомобилю.

Чрезвычайники применили средства радиоэлектронной борьбы, чтобы сбить беспилотники с курса, однако дроны все же попали в технику.

Личный состав в момент атаки находился в укрытии, поэтому никто из спасателей не пострадал.

В ГСЧС отметили, что российские войска регулярно наносят повторные удары по спасателям во время ликвидации последствий обстрелов, из-за чего чрезвычайники вынуждены работать под постоянной угрозой атак.

Напомним, что вечером 18 мая российские войска ударили тремя баллистическими ракетами по объектам Группы "Нефтегаз" в Днепропетровской области.