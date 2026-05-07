07 мая 2026, 11:06

На Днепропетровщине военный избил сослуживца перед строем и сбежал: его задержали

Фото: ГБР
На Кировоградщине задержали военнослужащего одной из частей, дислоцируемой в Днепропетровской области, который жестоко избил побратима во время построения

Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

По данным следствия, инцидент произошел 1 мая.

Военный самовольно организовал показательный построение личного состава, во время которого вывел одного из бойцов и начал его избивать. От многочисленных ударов потерпевший потерял сознание, после чего нападающий связал ему руки пластиковыми стяжками и продолжил избиение.

Попытки других военных остановить насилие, он игнорировал и приказал одному из них снимать события на телефон. После инцидента потерпевшего госпитализировали, его состояние сейчас оценивается как удовлетворительное.

После избиения фигурант самовольно покинул место дислокации и несколько дней скрывался от правоохранителей. Впоследствии его местонахождение установили и задержали.

Решается вопрос о сообщении о подозрении по статьям о пытках, дезертирстве и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими. Санкции предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в сети распространилось видео, на котором якобы командир 155 ОМБР перед строем одной из воинских частей бьет военнослужащего. Это вызвало большой резонанс в соцсетях.

В Сухопутных войсках ВСУ отрицали тот факт, что фигурантом видео является командир 155 ОМБР и обещают провести служебное расследование.

Впоследствии в Военной службе правопорядка сообщили, что к избиению причастен солдат – оператор БпЛА одного из подразделений. После совершения правонарушения он самовольно покинул территорию воинской части.

01 мая 2026
Школьная битва в Тернополе. Почему эта кровь – не последняя
Правоохранители обращают внимание на последствия, а не на причину, а в школе, похоже, как обычно, ничего не замечали
28 апреля 2026
Борьба за работу в условиях обстрелов: что происходит с занятостью в прифронтовых регионах
Людям, живущих вблизи зоны боевых действий, помимо частых обстрелов приходиться сталкиваться с произволом в вопросах занятости со стороны управленцев и чиновников
23 апреля 2026
Вместо мобилизации – ОПГ. Что силовики обнаружили в деятельности ТЦК в Одессе и Харькове
СБУ и ГБР выявили факты вымогательства денег и пыток граждан под прикрытием мобилизации, а один из ТЦК превратили в кативню
21 апреля 2026
"Забытые" государством. Как работает соцпомощь на линии фронта
Социальная помощь в Украине во многом держится на человеческом факторе. Яркий пример – работа социальных работников. Многие из этих людей, несмотря на низкие зарплаты и ежедневные риски обстрелов, про...
