В Тернополе школьница с ножом напала на одноклассницу: обломок ножа остался в теле.
Инцидент произошел в Тернополе в одном из жилых домов микрорайона "Новый мир". Школьница нанесла ножом удар однокласснице.
Об этом сообщает полиция Тернопольской области, передает RegioNews.
27 апреля полицейским сообщили, что 15-летняя девочка нанесла однокласснице удар ножом. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию. Во время одного из ударов обломок ножа остался в теле подростка.
Правоохранители уже устанавливают все обстоятельства. Возбуждено уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "покушение на убийство".
"Правоохранители призывают родителей уделять больше внимания эмоциональному состоянию детей и их кругу общения, а также вовремя реагировать на конфликтные ситуации, чтобы предотвратить подобные случаи", - призывают полицейские.
