Начальник квартирно-эксплуатационной службы воинской части в Кировоградской области переплатил более 1 млн грн за топливные брикеты
Правоохранители сообщили о подозрении начальнику квартирно-эксплуатационной службы тыла воинской части в Кировоградской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Как отмечается, чиновник организовал закупку топливных брикетов по завышенной цене. При заключении договора он спрашивал ценовые предложения у предприятий с более высокими ценами, что позволило выбрать заранее определенного поставщика.
Предприятие приобрело топливо гораздо дешевле, а воинской части продало его гораздо дороже.
По выводам экспертизы, из-за таких действий государство переплатило более 1 млн 100 тыс. грн.
Чиновнику грозит до 8 лет лишения свободы.
