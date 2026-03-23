Начальник квартирно-эксплуатационной службы воинской части в Кировоградской области переплатил более 1 млн грн за топливные брикеты

Правоохранители сообщили о подозрении начальнику квартирно-эксплуатационной службы тыла воинской части в Кировоградской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Как отмечается, чиновник организовал закупку топливных брикетов по завышенной цене. При заключении договора он спрашивал ценовые предложения у предприятий с более высокими ценами, что позволило выбрать заранее определенного поставщика.

Предприятие приобрело топливо гораздо дешевле, а воинской части продало его гораздо дороже.

По выводам экспертизы, из-за таких действий государство переплатило более 1 млн 100 тыс. грн.

Чиновнику грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Кировоградской области бывший командир и трое военных присвоили более 620 тыс. грн. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.