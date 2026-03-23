23 марта 2026, 00:47

На Кировоградщине из-за атаки дронов повреждены дома в двух городах, есть пострадавшая

Иллюстративное фото: armyinform
В ночь на 23 марта российские военные атаковали беспилотниками Кировоградскую область

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

В Знаменке и Александрии зафиксированы повреждения частных домов.

Также в Знаменке травмы получила женщина, ее госпитализировали.

Глава ОВА отметил, что соответствующие комиссии проведут обследования, определят количество поврежденных домов и степень нанесенного ущерба.

Напомним, днем 22 марта враг массированно атаковал ударными беспилотниками юг Одесщины. Под удар попали ферма и зерновые ангары.

