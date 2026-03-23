На Кировоградщине из-за атаки дронов повреждены дома в двух городах, есть пострадавшая
В ночь на 23 марта российские военные атаковали беспилотниками Кировоградскую область
Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.
В Знаменке и Александрии зафиксированы повреждения частных домов.
Также в Знаменке травмы получила женщина, ее госпитализировали.
Глава ОВА отметил, что соответствующие комиссии проведут обследования, определят количество поврежденных домов и степень нанесенного ущерба.
Напомним, днем 22 марта враг массированно атаковал ударными беспилотниками юг Одесщины. Под удар попали ферма и зерновые ангары.
