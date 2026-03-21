21 марта 2026, 16:14

В Кировоградской области женщина и двое детей отравились угарным газом

Иллюстративное фото: ГСЧС
Происшествие случилось ночью 21 марта в городе Кропивницкий

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В квартире многоэтажки на улице Степана Бандеры угарным газом отравились три человека.

Пострадали 40-летняя женщина и двое ее детей – девочки 8 и 15 лет. Их госпитализировали.

Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, днем 20 марта в Николаевской области в результате взрыва в квартире погибла молодая женщина. Двое ее детей, полуторагодовалая дочь и 6-летний сын, госпитализированы.

отравление дети Кировоградская область пострадавшие угарный газ
