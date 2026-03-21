В Кировоградской области женщина и двое детей отравились угарным газом
Происшествие случилось ночью 21 марта в городе Кропивницкий
Об этом информирует RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
В квартире многоэтажки на улице Степана Бандеры угарным газом отравились три человека.
Пострадали 40-летняя женщина и двое ее детей – девочки 8 и 15 лет. Их госпитализировали.
Специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
Напомним, днем 20 марта в Николаевской области в результате взрыва в квартире погибла молодая женщина. Двое ее детей, полуторагодовалая дочь и 6-летний сын, госпитализированы.
20 марта 2026
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Украинская армия страдает от нехватки рук на фронте, а в тылу страна захлебывается от схем при военно-врачебных комиссиях
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
Корова дороже сына: раскулачивание в российской глубинке
21 марта 2026, 19:23Дети как "билет" за границу: в Днепре женщина оформила фиктивное отцовство на знакомого
21 марта 2026, 18:34На трассе на Закарпатье столкнулись две фуры: один водитель погиб, другой – в больнице
21 марта 2026, 17:59Силы обороны поразили пункты управления и ремонтную базу оккупантов на Запорожье и Донетчине
21 марта 2026, 17:24Россияне атаковали критическую инфраструктуру Запорожья: могут быть проблемы со светом
21 марта 2026, 16:50Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод в Саратове
21 марта 2026, 15:32Удар по Запорожью: что известно о состоянии пострадавших
21 марта 2026, 14:58ДТП в Кировоградской области: легковушку разнесло вдребезги, погибли два человека
21 марта 2026, 14:22В Винницкой области обезвредили боевую часть российской ракеты Х-101
21 марта 2026, 13:46
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Бизнес на войне. Как на схемах ВВК формируется новая "элита"
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье