Начальник квартирно-експлуатаційної служби військової частини на Кіровоградщині переплатив понад 1 млн грн за паливні брикети

Правоохоронці повідомили про підозру начальнику квартирно-експлуатаційної служби тилу військової частини на Кіровоградщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, посадовець організував закупівлю паливних брикетів за завищеною ціною. Під час укладення договору він запитував цінові пропозиції у підприємств із вищими цінами, що дозволило обрати заздалегідь визначеного постачальника.

Підприємство придбало паливо значно дешевше, а військовій частині продало його набагато дорожче.

За висновками експертизи, через такі дії держава переплатила понад 1 млн 100 тис. грн.

Посадовцю загрожує до 8 років позбавлення волі.

