23 березня 2026, 18:43

Начальник квартирно-експлуатаційної служби військової частини на Кіровоградщині переплатив понад 1 млн грн за паливні брикети

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці повідомили про підозру начальнику квартирно-експлуатаційної служби тилу військової частини на Кіровоградщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Як зазначається, посадовець організував закупівлю паливних брикетів за завищеною ціною. Під час укладення договору він запитував цінові пропозиції у підприємств із вищими цінами, що дозволило обрати заздалегідь визначеного постачальника.

Підприємство придбало паливо значно дешевше, а військовій частині продало його набагато дорожче.

За висновками експертизи, через такі дії держава переплатила понад 1 млн 100 тис. грн.

Посадовцю загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Кіровоградщині колишній командир і троє військових привласнили понад 620 тис. грн. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

військова частина Кіровоградська область ДБР розслідування
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
13 березня 2026
Світло для Буковеля. Як "донецькі" освоюють Прикарпаття
Після російських ударів по енергетиці Україна шукає нові джерела генерації. Один із найбільших вітрових проєктів планують збудувати в Карпатах. Але він вже викликає питання
09 березня 2026
Економія на людях: з якими реаліями медицини стикаються жителі регіонів
Кількість фахівців у медичній сфері в Україні за десять років скоротилася в рази. Продовжують масово закриватися заклади охорони здоров'я, особливо у сільській місцевості де місцева влада не має доста...
