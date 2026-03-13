14:59  13 марта
Известный украинский эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом
12:55  13 марта
В Одессе семейный врач продавал инвалидность за доллары
10:29  13 марта
На Полтавщине автомобиль перевернулся на крышу: водитель погиб
UA | RU
UA | RU
13 марта 2026, 13:49

Вместо пяти – четверо: член венгерской делегации отказался ехать в Украину из-за страха мобилизации

13 марта 2026, 13:49
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Один из членов венгерской делегации, которая должна была прибыть в Украину для оценки состояния нефтепровода "Дружба", отказался от поездки из-за опасений мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

Сначала в ее состав входили пять человек, однако в среду в Украину прибыли только четверо.

Пятый участник делегации – уроженец Закарпатья, кроме венгерского, имеет и украинский паспорт.

По информации источников, он в момент отказался от поездки, опасаясь, что на границе ему могут напомнить об обязанности защищать родину.

Напомним, 11 марта стало известно, что в Киев отправилась венгерская делегация во главе с парламентским госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком для якобы переговоров по возобновлению работы нефтепровода "Дружба".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ничего не знает об этом. После этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обвинил во лжи Зеленского, утверждая, что Будапешт направила дипломатическую ноту Украине о приезде делегации 10 марта.

Визит венгерской делегации Министерство иностранных дел Украины определило как частную поездку.

Ранее министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазарь заявил, что захват украинских инкассаторов и денег был ответом на временную блокировку работы нефтепровода "Дружба" со стороны Украины.

Лазарь подчеркнул, что захваченные деньги и ценности останутся в Венгрии до тех пор, пока трубопровод не возобновит работу, и венгерская сторона не планирует возвращать средства к решению вопроса транзита нефти.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Украина война Венгрия нефтепровод мобилизация делегация Дружба украинский паспорт
13 марта 2026
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
После российских ударов по энергетике, Украина ищет новые источники генерации. Один из самых больших ветровых проектов планируют построить в Карпатах. Но он уже вызывает вопросы
09 марта 2026
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Количество специалистов в медицинской сфере в Украине за десять лет сократилось в разы. Продолжают массово закрываться учреждения охраны здоровья, особенно в сельской местности где местные власти не и...
03 марта 2026
Черкасская область без главы. Почему облсовет не объединился вокруг кандидата в пикселе
Четвертая попытка избрать председателя Черкасского областного совета провалилась. В сессионном зале не собралось достаточное количество депутатов, чтобы поддержать компромиссного кандидата Евгения Кур...
02 марта 2026
Переговорный цугцванг и очередь за Patriot: Как война в Иране может навредить Украине
Насколько успешной станет военная операция против Ирана, которая сейчас выглядит рискованной военной авантюрой, станет понятно уже в ближайшие недели. Но если преемники Хаменеи решат активно противоде...
Хищение 9,5 млн грн: в Полтавской области будут судить чиновника ОВА и предпринимателей
13 марта 2026, 15:21
В Киеве – колоссальный ажиотаж, гостиницы переполнены иностранцами
13 марта 2026, 15:19
Известный украинский эколог Владимир Борейко погиб в ДТП под Киевом
13 марта 2026, 14:59
Скандал в monobank: адвокаты Карины Кольб предъявили досудебные требования Гороховскому
13 марта 2026, 14:41
На надувных матрасах через Днестр: в Винницкой области трое мужчин пытались добраться до Молдовы
13 марта 2026, 14:25
На Кировоградщине бывший командир и трое военных присвоили более 620 тыс. грн
13 марта 2026, 14:16
В Киеве задержали дельца, который за $10 тысяч оформил выезд за границу под видом священнослужителя
13 марта 2026, 13:51
Командир с заместителем "потеряли" 25 миллионов на древесине для военных
13 марта 2026, 13:50
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
13 марта 2026, 13:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Свет для Буковеля. Как "донецкие" осваивают Прикарпатье
Экономия на людях: с какими реалиями медицины сталкиваются жители регионов
Все публикации »
Виктор Таран
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »