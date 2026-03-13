Вместо пяти – четверо: член венгерской делегации отказался ехать в Украину из-за страха мобилизации

Фото: из открытых источников

Один из членов венгерской делегации, которая должна была прибыть в Украину для оценки состояния нефтепровода "Дружба", отказался от поездки из-за опасений мобилизации

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на журналиста Виталия Глаголу.

Сначала в ее состав входили пять человек, однако в среду в Украину прибыли только четверо.

Пятый участник делегации – уроженец Закарпатья, кроме венгерского, имеет и украинский паспорт.

По информации источников, он в момент отказался от поездки, опасаясь, что на границе ему могут напомнить об обязанности защищать родину.

Напомним, 11 марта стало известно, что в Киев отправилась венгерская делегация во главе с парламентским госсекретарем Министерства энергетики Габором Чапеком для якобы переговоров по возобновлению работы нефтепровода "Дружба".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ничего не знает об этом. После этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто обвинил во лжи Зеленского, утверждая, что Будапешт направила дипломатическую ноту Украине о приезде делегации 10 марта.

Визит венгерской делегации Министерство иностранных дел Украины определило как частную поездку.

Ранее министр строительства и транспорта Венгрии Янош Лазарь заявил, что захват украинских инкассаторов и денег был ответом на временную блокировку работы нефтепровода "Дружба" со стороны Украины.

Лазарь подчеркнул, что захваченные деньги и ценности останутся в Венгрии до тех пор, пока трубопровод не возобновит работу, и венгерская сторона не планирует возвращать средства к решению вопроса транзита нефти.