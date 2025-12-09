На Кіровоградщині водій збив жінку біля ТЦ

Фото: Нацполіція

На Кіровоградщині правоохоронці розпочали кримінальне провадження через ДТП. Йдеться про водія, який збив пішохода

Про це повідомляє поліція Кіровоградської області, передає RegioNews.

Аварія сталась увечері 8 грудня в Кропивницькому. На вулиці Соборній, неподалік від торгового центру, 46-річний водій збив місцеву жительку, яка переходила дорогу поза межами переходу. Внаслідок аварії 76-річна жінка була госпіталізована.

"За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини аварії", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Львівщині зіткнулися фура та мікроавтобус. Внаслідок ДТП отримали травми дев’ятеро людей.