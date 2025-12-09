На Кіровоградщині водій збив жінку біля ТЦ
На Кіровоградщині правоохоронці розпочали кримінальне провадження через ДТП. Йдеться про водія, який збив пішохода
Про це повідомляє поліція Кіровоградської області, передає RegioNews.
Аварія сталась увечері 8 грудня в Кропивницькому. На вулиці Соборній, неподалік від торгового центру, 46-річний водій збив місцеву жительку, яка переходила дорогу поза межами переходу. Внаслідок аварії 76-річна жінка була госпіталізована.
"За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України. Поліція встановлює всі обставини аварії", - повідомили в поліції.
Нагадаємо, раніше на Львівщині зіткнулися фура та мікроавтобус. Внаслідок ДТП отримали травми дев’ятеро людей.
