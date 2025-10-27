На Кіровоградщині через чадний газ загинули двоє дітей та дорослий

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У селі Новий Стародуб, що належить до Петрівської громади Олександрійського району Кіровоградської області, трагічно загинули троє людей через чадний газ

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що серед жертв – двоє дітей, народжені у 2010 та 2011 роках.

Ще одна дитина 2025 року народження та жінка 1988 року народження отримали травми. Постраждалих госпіталізували до місцевої лікарні.

Причини інциденту наразі встановлюють правоохоронці та рятувальні служби.

Чадний газ (CO) – безбарвний, без запаху і смаку токсичний газ. Він утворюється при неповному згорянні вуглецевмісних речовин: газу, вугілля, дров, бензину тощо.

Небезпека:

Потрапляючи в організм через дихальні шляхи, CO зв'язується з гемоглобіном у крові, блокуючи кисень.

Може викликати головний біль, запаморочення, нудоту, втрату свідомості та смерть при високих концентраціях.

Заходи безпеки:

Не залишати працюючі газові прилади без нагляду.

Забезпечувати вентиляцію приміщень.

Встановлювати детектори чадного газу у будинках із газовими чи твердопаливними приладами.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині трьох мешканців госпіталізували через отруєння чадним газом, один чоловік загинув. За попередніми даними ДСНС, витік чадного газу стався через відсутність тяги в опалювальній печі.