Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У пʼятницю, 22 серпня, близько 13:30 у Світловодську сімейний конфлікт завершився стріляниною

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередніми даними, біля приватного будинку між кількома членами родини спалахнула сварка. Під час суперечки 67-річний чоловік дістав пістолет і зробив кілька пострілів у бік іншого чоловіка та жінки. Обоє отримали поранення.

На місце прибула поліція. Правоохоронці вилучили зброю та інші докази.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження, всі обставини інциденту з’ясовують.

Нагадаємо, вдень 13 серпня у Запоріжжі сталася стрілянина біля багатоповерхівки. Нападники в балаклавах поранили чоловіка.