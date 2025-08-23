На Кіровоградщині сімейна сварка переросла у стрілянину: поранені дві людини
У пʼятницю, 22 серпня, близько 13:30 у Світловодську сімейний конфлікт завершився стріляниною
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За попередніми даними, біля приватного будинку між кількома членами родини спалахнула сварка. Під час суперечки 67-річний чоловік дістав пістолет і зробив кілька пострілів у бік іншого чоловіка та жінки. Обоє отримали поранення.
На місце прибула поліція. Правоохоронці вилучили зброю та інші докази.
За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження, всі обставини інциденту з’ясовують.
