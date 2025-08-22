19:43  21 серпня
Орбан прокоментував удар РФ по Мукачеву
На Рівненщині чоловік напав з ножем на батька
На Україну насувається циклон з дощами та грозами
22 серпня 2025, 00:49

У Кропивницькому сталася пожежа у багатоповерхівці: рятувальники евакуювали жителів

22 серпня 2025, 00:49
Фото: ДСНС
В четвер, 21 серпня, близько 13:00 у Кропивницькому в п’ятиповерхівці на вулиці Марії Примаченко виникла пожежа

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС.

Займання сталося на сходовій клітині четвертого поверху – загорілися домашні речі на площі близько 5 кв. метрів.

Рятувальники евакуювали мешканців будинку: автодрабиною з балкона четвертого поверху зняли двох дітей, ще трьох дорослих вивели по сходах.

Пожежу локалізували о 13:41, а остаточно ліквідували о 14:55. До гасіння залучались 12 рятувальників та 4 одиниці техніки.

Жертв і постраждалих немає. Причини займання з’ясовують спеціалісти.

Нагадаємо, ввечері 12 серпня у Києві сталася пожежа у дев’ятиповерхівці на вулиці Ентузіастів, що у Дніпровському районі. Внаслідок пожежі загинули дві людини.

