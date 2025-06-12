В Кировоградской области утонула женщина: детали трагедии
Трагическое событие произошло 11 июня в селе Новониколаевка Кропивницкого района. В местном пруду утонула жительница Кетрисановской общины
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Кировоградской области, передает RegioNews.
Утром местные жители сообщили спасателям о утопленнице в пруду. Бойцы ГСЧС достали из водоема тело погибшей женщины 1969 года рождения.
"Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители", — говорится в сообщении.
Напомним, 7 июня в Запорожье 21-летний парень прыгнул со скалы и утонул.
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