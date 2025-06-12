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По данным следствия, Тараненко перешел на сторону оккупантов в 2021 году

Об этом сообщает Громадське, передает RegioNews.

В Днепре началось рассмотрение дела относительно освобожденного из российского плена военного Анатолия Тараненко. Чечеловский районный суд рассматривает его обвинение в дезертирстве. Мужчину вернули в Украину во время майского обмена пленными.

По данным следствия, Тараненко перешел на сторону российских оккупантов еще в 2021 году. Во время пребывания в плену он давал интервью российским пропагандистам, где утверждал, что не планирует возвращаться в Украину.

После февраля 2021 года информация о нем исчезла из украинского информационного пространства. Кроме дезертирства, военного обвиняют в присвоении военного имущества.

Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине мужчина бросил гранату в сторону знакомых: ему светит 15 лет тюрьмы.