В Днепре освобожденного из российского плена военного будут судить за дезертирство
По данным следствия, Тараненко перешел на сторону оккупантов в 2021 году
Об этом сообщает Громадське, передает RegioNews.
В Днепре началось рассмотрение дела относительно освобожденного из российского плена военного Анатолия Тараненко. Чечеловский районный суд рассматривает его обвинение в дезертирстве. Мужчину вернули в Украину во время майского обмена пленными.
По данным следствия, Тараненко перешел на сторону российских оккупантов еще в 2021 году. Во время пребывания в плену он давал интервью российским пропагандистам, где утверждал, что не планирует возвращаться в Украину.
После февраля 2021 года информация о нем исчезла из украинского информационного пространства. Кроме дезертирства, военного обвиняют в присвоении военного имущества.
Ранее сообщалось, что на Днепропетровщине мужчина бросил гранату в сторону знакомых: ему светит 15 лет тюрьмы.