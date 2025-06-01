В Кировоградской области из-за атаки вражеских дронов повреждены 16 домов
В Кировоградской области 1 июня из-за атаки беспилотников пострадали 16 частных домов
Об этом в Телеграмме сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.
"Сегодня Кировоградщина – под очередной атакой вражеских дронов. В одной из общин Головановского района повреждены 16 частных домовладений", - говорится в сообщении.
По его словам, в поврежденных зданиях разрушены кровли, выбиты окна, двери, повреждены заборы.
Пострадавших в результате российской атаки нет.
Напомним, в Кировоградской области из реки достали тело мужчины.
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