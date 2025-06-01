В Кировоградской области из-за атаки вражеских дронов повреждены 16 домов

фото: Кировоградская ОВА

Об этом в Телеграмме сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

"Сегодня Кировоградщина – под очередной атакой вражеских дронов. В одной из общин Головановского района повреждены 16 частных домовладений", - говорится в сообщении.

По его словам, в поврежденных зданиях разрушены кровли, выбиты окна, двери, повреждены заборы.

Пострадавших в результате российской атаки нет.

Напомним, в Кировоградской области из реки достали тело мужчины.