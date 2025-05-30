В Кировоградской области из реки достали тело мужчины
В четверг, 29 мая, в реке Грузская в селе Обозновка Кропивницкого района утонул мужчина
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
К поиску тела погибшего привлекались специалисты водолазно-спасательного отделения. Чрезвычайники изъяли из воды тело 49-летнего мужчины.
Причину и обстоятельства гибели мужчины устанавливают правоохранители.
Напомним, 24 мая в Полтавской области 20-летний юноша погиб во время рыбалки от удара током.
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
23 мая 2025
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
История одного из самых одиозных украинских персонажей закончилась неожиданно, но в то же время и ожидаемо
22 мая 2025
Удар по полигону в Шостке и демарш комбата "Магура". Что произошло и как к этому относиться
На войне, к сожалению, не обойтись без потерь, но все ли они необходимы?
19 мая 2025
Вместо перемирия – "переговоры". Почему Путин проигнорировал идею 30-дневной остановки войны
В Стамбуле российская сторона так же имитировала переговоры, как российская армия имитирует перемирие
В Харькове пьяный военный стрелял в подростков, услышав слово "ТЦК"
30 мая 2025, 05:05Житель Херсонщины подорвался на мине
30 мая 2025, 04:00Бывшая жена ведущего Максима Нелипы объяснила, почему она с детьми не пришла на церемонию прощания в Киеве
30 мая 2025, 03:50В Полтавской области мотоцикл сбил на переходе девушку и 3-летнего ребенка
30 мая 2025, 03:10Певица Саша Кольцова призналась, на чем она зарабатывает
30 мая 2025, 02:50Сухопутные войска ВСУ сбили более 300 вражеских дронов
30 мая 2025, 02:30В Херсоне оккупанты убили человека
30 мая 2025, 01:25На Прикарпатье в результате пожара погиб мужчина
30 мая 2025, 00:42Россияне атаковали гражданское авто на Запорожье: ранены отец с сыном
30 мая 2025, 00:15
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Политика, Россия, мафия. Кто и что стоит за убийством Андрея Портнова
Все блоги »