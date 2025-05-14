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14 мая 2025, 10:52

В Тернопольской области полицейские задержали мужчину, который за 14 000 долларов продавал отсрочки от армии

14 мая 2025, 10:52
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фото: Национальная полиция
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Полицейские Тернопольской области задержали мужчину, зарабатывавшего на военнообязанных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

Оперативники Кременецкого райотдела полиции задержали мужчину, который за деньги помогал военнообязанным получать отсрочку от военного призыва. За свои услуги злоумышленник просил 14 тысяч долларов США.

Мужчина уверял потенциальных клиентов, что имеет знакомых работников Территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также связь с членами военно-врачебной комиссии.

Злоумышленник был задержан во время встречи с очередным "клиентом" и получения денег.

Продолжается следствие.

Напомним, в Тернопольской области задержали злоумышленника , который за 12,6 тыс. долларов организовал незаконную переправку мужчин за границу.

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