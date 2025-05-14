В Харьковской области мужчина помогал за 9500 долларов получить "бронирование" от армии

фото: ГПСУ

В Харьковской области разоблачен гражданин Украины, который помогал военнообязанным мужчинам за денежное вознаграждение получить «бронирование» от призыва на военную службу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

По данным правоохранителей, 39-летний "бизнесмен" наладил схему фиктивного трудоустройства мужчин призывного возраста в подразделения ГСЧС Украины в Харьковской области и по предоставлению им "бронирования" от призыва на военную службу. Стоимость таких "услуг" стоила 9500 долларов США.

В настоящее время устанавливается полный круг лиц, причастных к совершению указанного преступления, а также "клиентов" дельца.

Напомним, в Харьковской области разоблачили дежурного агента, работавшего на Россию.