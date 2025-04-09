В Кировоградской области более 120 школ перешли на дистанционное или смешанное обучение

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В Кировоградской области через похолодание учатся на смешанной форме 59 школ, дистанционно - 63 школы

Об этом на брифинге сообщила директор департамента образования и науки Кировоградской ОВА Эльза Лещенко, передает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Она сообщила, что всего в Кировоградской области 418 школ, из которых очно обучаются 277 школ, смешанно - 59, дистанционно - 63.

"В понедельник дистанционно обучалось 50 школ. Сегодня, на третий день, их количество увеличилось на 13. Основная причина – снижение температурного режима", – отметила чиновница.

Лещенко отметила, что на дистанционное обучение перешли не только из-за снижения температуры воздуха, но и из-за высокой заболеваемости ОРВИ и ремонта.

На 9 апреля на каникулах находятся 18 школ области: одна в Завалловской общине, шестнадцать в Новомиргородской общине и одна в Приютовской общине.

Напомним, в Кировоградской области будут судить депутата горсовета, который закупил некачественную одежду для военных.