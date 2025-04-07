Повреждены более 50 домов: последствия ракетной атаки в Кировоградской области

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В Благовещенской громаде Головановского района продолжают ликвидировать последствия российского ракетного удара в ночь на 6 апреля

Об этом сообщил начальник Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

"В Благовещенской громаде продолжаются восстановительные работы после вражеского ракетного удара. Среди 52 частных домов больше всего разрушений получили пять, также повреждены окна в местном лицее", – говорится в сообщении.

По информации главы ОВА, отряд быстрого реагирования областной организации "Красного Креста" и местные бригады заменяют поврежденный шифер, закрывают окна пленкой. Почти два десятка частных домовладений уже получили необходимые стройматериалы.

Напомним, Силы обороны в ночь на 6 апреля сбили 13 российских ракет и 40 дронов, еще 53 вражеских БПЛА локационно потеряны.

В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили окна и кровли в частных домах и электропровода в селе в Благовещенской громаде.