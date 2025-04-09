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09 квітня 2025, 18:08

У Кіровоградській області понад 120 шкіл перейшли на дистанційне чи змішане навчання

09 квітня 2025, 18:08
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фото: ілюстративне
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На Кіровоградщині через похолодання навчаються на змішаній формі 59 шкіл, дистанційно - 63 школи

Про це під час брифінгу повідомила директорка департаменту освіти й науки Кіровоградської ОВА Ельза Лещенко, передає RegioNews із посиланням на Укрінформ.

Вона повідомила, що загалом на Кіровоградщині 418 шкіл, з яких очно навчаються 277 шкіл, змішано - 59, дистанційно - 63.

"У понеділок дистанційно навчалось 50 шкіл. Сьогодні, на третій день, їх кількість збільшилась на 13. Основна причина - зниження температурного режиму", - зазначила чиновниця.

Лещенко зазначила, що на дистанційне навчання перейшли не лише через зниження температури повітря, а й через високу захворюваність на ГРВІ та через ремонт.

Станом на 9 квітня на канікулах перебувають 18 шкіл області: одна в Заваллівській громаді, шістнадцять у Новомиргородській громаді та одна у Приютівській громаді.

Нагадаємо, на Кіровоградщині судитимуть депутата міськради, який закупив неякісний одяг для військових.

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