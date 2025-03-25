Взятка за государственные земли: нардеп Гунько получил 7 лет тюрьмы

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Во вторник, 25 марта, коллегия судей ВАКС объявила обвинительный приговор народному депутату Украины, разоблаченного на незаконном получении 85 тысяч долларов за предоставление частному предприятию в аренду государственных земель Национальной академии аграрных наук Украины (НААН)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По данным Центра противодействия коррупции, речь идет о нардепе Анатолии Гуньке.

В САП отметили, что "депутат, который одновременно являлся председателем Временной следственной комиссии ВРУ по вопросам расследования фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях НААН Украины, подстрекал представителя частного предприятия к предоставлению неправомерной выгоды для должностных лиц Академии и руководителя местного органа государственной власти по обеспечению предоставления частному предприятию земельных участков площадью 1700 га, которые находились в постоянном пользовании государственного предприятия академии аграрных наук, и дальнейшего не препятствования в хозяйственной деятельности, имея целью завладеть такими средствами".

Нардеп выразил просьбу предпринимателю передать "вознаграждение", которое достигает 221 тысячи долларов США — из расчета 130 долларов США за 1 га государственной земли. Народный депутат и два его сообщника разоблачены с поличным сразу после получения ими части оговоренных средств, а именно 85 тысяч долларов США.

Суд признал виновным нардепа Анатолия Гунько в вымогательстве и получении взятки в размере 85 тыс. долларов и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с конфискацией всего имущества с лишением права занимать определенные государственные должности.

"Приговор Высшего антикоррупционного суда вступает в законную силу через тридцать дней со дня его провозглашения, если он не будет обжалован в Апелляционную палату ВАКС", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что народный депутат Анатолий Гунько предстанет перед судом по делу о получении взятки в 85 тысяч долларов.

По данным СБУ, Анатолий Гунько "продавал" землю Национальной академии аграрных наук и взял авансом 85 тысяч долларов. Однако полностью завершить соглашение не успел. Прямо во время получения первой части взятки его задержали правоохранители.

Как известно, Гунько попал в парламент от "Слуги народа" в результате довыборов в округе, где его главным соперником был Олег Ляшко.

Жена нардепа Наталья Гунько дважды была избрана депутатом Киевского облсовета (в 2020 – от "Слуги народа", в 2015 – от партии Ляшко). В 2021-2023 годах была председателем Киевоблсовета. 8 мая Гунько отправили в отставку, в решении отмечено, что она "не оправдала доверие депутатов областного совета".

Гунько связывают с пророссийским олигархом Виктором Полищуком, имеющим родственные связи с бывшим премьер-министром и президентом РФ Дмитрием Медведевым.