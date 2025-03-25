Суд взыскал с РФ компенсацию украинскому военному, потерявшему руку на войне
В Хмельницкой области суд принял решение взыскать с РФ средства для украинского военного. Защитник получил тяжелые травмы в результате вражеской атаки
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.
Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области принял решение, что РФ обязана выплатить 4 миллиона гривен морального вреда украинскому военному, который в результате вражеских обстрелов был тяжело травмирован.
По словам мужчины, в декабре 2022 года в Харьковской области в результате ракетных обстрелов российской армии он получил тяжелое ранение и потерял руку. Свои моральные страдания он оценил в 9 000 000 гривен, которые просил суд взыскать с государства-агрессора.
"При таких обстоятельствах суд считает доказанным тот факт, что [истец] испытал моральные и физические страдания в связи с увечьем и повреждением здоровья, находящимися в причинно-следственной связи с незаконной вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, а потому ответственным за нанесенный [ему] моральный ущерб. агрессию против Украины, что вынудило истца идти на войну", - говорится в решении суда.