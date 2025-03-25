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В Хмельницкой области суд принял решение взыскать с РФ средства для украинского военного. Защитник получил тяжелые травмы в результате вражеской атаки

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области принял решение, что РФ обязана выплатить 4 миллиона гривен морального вреда украинскому военному, который в результате вражеских обстрелов был тяжело травмирован.

По словам мужчины, в декабре 2022 года в Харьковской области в результате ракетных обстрелов российской армии он получил тяжелое ранение и потерял руку. Свои моральные страдания он оценил в 9 000 000 гривен, которые просил суд взыскать с государства-агрессора.