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Трагедия произошла ночью 3 марта в селе Студена Тульчинского района. Женщина погибла в горящем доме

Об этом сообщает ГСЧС Украины в Винницкой области, передает RegioNews.

Известно, что около 1 часа огонь охватил крышу и одну из комнат жилого дома на площади 40 квадратных метров.

"В ходе проведения разведки в одной из комнат чрезвычайники обнаружили 44-летнюю женщину без признаков жизни", — говорится в сообщении.

Специалисты выяснили, что пожар возник из-за неосторожности во время курения.

Напомним, в селе Страбичево Мукачевского района на Закарпатье в результате пожара погибли мать и сын.