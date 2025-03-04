На Винниччине из-за курения произошел пожар: погибла женщина
Трагедия произошла ночью 3 марта в селе Студена Тульчинского района. Женщина погибла в горящем доме
Об этом сообщает ГСЧС Украины в Винницкой области, передает RegioNews.
Известно, что около 1 часа огонь охватил крышу и одну из комнат жилого дома на площади 40 квадратных метров.
"В ходе проведения разведки в одной из комнат чрезвычайники обнаружили 44-летнюю женщину без признаков жизни", — говорится в сообщении.
Специалисты выяснили, что пожар возник из-за неосторожности во время курения.
Напомним, в селе Страбичево Мукачевского района на Закарпатье в результате пожара погибли мать и сын.
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