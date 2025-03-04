Обстрелы Сумщины: за сутки зафиксировали 122 взрыва
Российские войска в понедельник, 3 марта, обстреливали 11 общин Сумской области. Было зафиксировано более сотни взрывов
Об этом сообщает областная военная администрация, передает RegioNews.
В течение дня россияне совершили 67 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 122 взрыва.
Обстрелы подверглись Юнаковской, Миропольской, Белопольской, Краснопольской, Великописаревской, Новослободской, Глуховской, Эсманьской, Свеской, Хутор-Михайловской, Середино-Будской общинах.
О погибших и пострадавших информация не поступала.
Напомним, во вторник ночью, 4 марта, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру города Сумы ударным дроном. В результате "прилета" есть повреждения, возник пожар в медучреждении