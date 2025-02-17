Фото: ГСЧС

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Кировоградской области, RegioNews.

Известно, что авария произошла 17 февраля около 12:56 возле с. Бережинка Первозвановской СТГ Кропивницкого района. В результате ДТП погибла 30-летняя женщина. Ее тело пришлось деблокировать из поврежденного авто с помощью сабельной пилы.

Также известно, что еще две женщины (1971 и 1965 г.р.) получили травмы. Они были госпитализированы.

Ранее сообщалось, что в Киевской области 65-летняя женщина совершила смертельную аварию. Известно, что она не справилась с управлением Mercedes-Benz, поэтому выехала на встречную полосу и столкнулась с ВАЗ. В результате ДТП 57-летний водитель последнего транспортного средства погиб на месте. В его авто также находились трое пассажиров (двое из них - подростки).