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Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Около 19:55 столкнулись автомобили Jeep и Mercedes. Травмы получили оба водителя – мужчины 34 и 38 лет соответственно. Также пострадали 30-летняя пассажирка Mercedes и три пассажира Jeep: 33-летний мужчина, женщины 32 и 33 лет. Всех травмированных госпитализировали.

Обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

Напомним, утром 17 февраля в Полтавской области произошло масштабное ДТП: на трассе столкнулись более 10 авто.