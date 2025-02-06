Масштабный пожар в Киевской области: горит центр управления отходами
Пожар произошел сегодня, 6 февраля, в селе Фастовец Фастовского района. Пожарные ликвидируют масштабное возгорание
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Киевской области.
По имеющимся данным, около 14.50 на улице Шевченко загорелось помещение центра управления отходами на общей площади 400 квадратных метров.
"Ликвидация пожара продолжается. На тушение привлечены 23 человека личного состава и 7 единиц техники", – говорится в сообщении.
Напомним, в январе в Голосеевском районе Киева горел мусороперерабатывающий завод.
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