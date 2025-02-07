В Киеве горела квартира в многоэтажке: погибла женщина

фото: ГСЧС Украины в Киеве

Трагедия произошла в четверг, 6 февраля, в Деснянском районе столицы. Тело погибшей женщины обнаружили спасатели

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.

Оказалось, что возгорание произошло около 16.15 в одной из квартир на седьмом этаже многоэтажки на проспекте Червоной Калины. Чрезвычайники оперативно потушили возгорание.

"В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины", – говорится в сообщении.

Причину возгорания и все обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Напомним, во Львовской области ночью 2 февраля в пожаре в собственном доме погибла семья из трех человек.