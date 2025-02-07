В Киеве горела квартира в многоэтажке: погибла женщина
Трагедия произошла в четверг, 6 февраля, в Деснянском районе столицы. Тело погибшей женщины обнаружили спасатели
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в городе Киеве, передает RegioNews.
Оказалось, что возгорание произошло около 16.15 в одной из квартир на седьмом этаже многоэтажки на проспекте Червоной Калины. Чрезвычайники оперативно потушили возгорание.
"В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тело женщины", – говорится в сообщении.
Причину возгорания и все обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
Напомним, во Львовской области ночью 2 февраля в пожаре в собственном доме погибла семья из трех человек.
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