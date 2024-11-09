фото: прокуратура

Ночью 9 ноября российские военные совершили массированную атаку с помощью БПЛА по Одессе и пригороду

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.

В результате атаки погибла местная жительница, 13 человек получили ранения, среди них двое мальчиков 4 и 16 лет. Информация о других пострадавших уточняется.

Повреждены многоэтажки в двух жилых комплексах, частные дома, складские помещения частного предприятия и автомобили горожан, из которых по меньшей мере 10 автомобилей полностью уничтожены огнем.

Обзор на местах продолжается. Правоохранители документируют последствия вражеской атаки.

Напомним, в ночь на 8 ноября российские военные атаковали Одесскую область. Под удар попали частные дома и учебное заведение. Есть погибший и пострадавшие.