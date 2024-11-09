На Кіровоградщині уламки ворожого "Шахеда" пошкодили будинок

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Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.

"Ворог не припиняє терор наших мирних міст і сіл дронами. Результативно відпрацювали захисники неба. В одній з громад Голованівського району уламками збитого дрона пошкоджено кілька вікон у приватному будинку", – зазначив Райкович.

За його словами, внаслідок ворожої атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, вночі 9 листопада російські військові здійснили масовану атаку за допомогою БпЛА по Одесі та передмістю. Загинула жінка, серед 13 поранених – діти.