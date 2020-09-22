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22 сентября 2020, 15:49 1

Мэр Кропивницкого Райкович будет баллотироваться на второй срок

22 сентября 2020, 15:49 1
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На выборах он будет представлять партию "Пропозиция"
На выборах он будет представлять партию "Пропозиция"
Фото из открытых источников
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Действующий городской голова Кропивницкого Андрей Райкович будет баллотироваться на должность мэра от партии "Пропозиция".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт партии "Пропозиция".

Решение об участии Райковича в выборах утвердили на собрании Кировоградской областной организации партии.

Наши программы – это не какие-то надуманные вещи, они от людей, от земли, от жизни, они наполнены реальным содержанием. Мы хотим сделать жизнь людей лучше, и мы это уже делаем," – убеждал Андрей Райкович делегатов съезда.

Также "Пропозиция" будет выдвигать кандидатами на глав ОТГ Виктора Крюкова в Знаменке, Татьяну Стрельцову в Суботцах, Александра Безпечного в Александрии.

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выборы мэр Кропивницкий Райкович Андрей Кандидат Пропозиция
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