Мэр Кропивницкого Райкович будет баллотироваться на второй срок

На выборах он будет представлять партию "Пропозиция"

На выборах он будет представлять партию "Пропозиция"

Фото из открытых источников

Действующий городской голова Кропивницкого Андрей Райкович будет баллотироваться на должность мэра от партии "Пропозиция".

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт партии "Пропозиция".

Решение об участии Райковича в выборах утвердили на собрании Кировоградской областной организации партии.

Наши программы – это не какие-то надуманные вещи, они от людей, от земли, от жизни, они наполнены реальным содержанием. Мы хотим сделать жизнь людей лучше, и мы это уже делаем," – убеждал Андрей Райкович делегатов съезда.

Также "Пропозиция" будет выдвигать кандидатами на глав ОТГ Виктора Крюкова в Знаменке, Татьяну Стрельцову в Суботцах, Александра Безпечного в Александрии.

Читайте также: Мэр Кропивницкого Андрей Райкович о новой политсиле: Кличко дал нам сигнал .