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05 августа 2020, 16:38 2

В Кропивницком увольняют заместителя городского головы

05 августа 2020, 16:38 2
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Наталию Дзюбу увольняют по соглашению сторон
Наталию Дзюбу увольняют по соглашению сторон
Фото: міскрада Кропивницкого
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Заместительницу городского головы Кропивницкого по вопросам деятельности исполнительных органов совета Наталью Дзюбу, планируют уволить в ближайшее время по соглашению сторон.

Согласно обнародованному проекту решения, сделают это 18 августа, информирует RegioNews.

Справка:

Наталья Дзюба начала свою трудовую деятельность в 1979 году после окончания Кировоградского педагогического института им. А.С.Пушкина в должности воспитателя детского сада № 55 "Ятранчик" Кировоградского завода "Гидросила".

С 1984 года работала в общеобразовательной школе № 15 города Кировограда, где прошла трудовой путь от учителя до директора учебного заведения.

С 2005 по 2016 Наталья Евгеньевна – председатель Кировоградского городского комитета профсоюза работников образования и науки Украины. В августе 2016 года утверждена в должности заместителя городского головы Андрея Райковича по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

Напомним, Кабинет министров согласовал назначение Валерия Мищенко на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации.

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