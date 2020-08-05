В Кропивницком увольняют заместителя городского головы

Наталию Дзюбу увольняют по соглашению сторон

Наталию Дзюбу увольняют по соглашению сторон

Фото: міскрада Кропивницкого

Заместительницу городского головы Кропивницкого по вопросам деятельности исполнительных органов совета Наталью Дзюбу, планируют уволить в ближайшее время по соглашению сторон.

Согласно обнародованному проекту решения, сделают это 18 августа, информирует RegioNews.

Справка:

Наталья Дзюба начала свою трудовую деятельность в 1979 году после окончания Кировоградского педагогического института им. А.С.Пушкина в должности воспитателя детского сада № 55 "Ятранчик" Кировоградского завода "Гидросила".

С 1984 года работала в общеобразовательной школе № 15 города Кировограда, где прошла трудовой путь от учителя до директора учебного заведения.

С 2005 по 2016 Наталья Евгеньевна – председатель Кировоградского городского комитета профсоюза работников образования и науки Украины. В августе 2016 года утверждена в должности заместителя городского головы Андрея Райковича по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

Напомним, Кабинет министров согласовал назначение Валерия Мищенко на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации.