"У президента на меня была собрана довольно большая папка": глава Кировоградщины о собеседовании у Зеленского

Андрей Балонь, глава Кировоградской облгосадминистрации, в эксклюзивном интервью RegioNews рассказал о том, кто и как предложил ему эту должность, о борьбе с коронавирусом и об отношениях с мэрами городов.

Андрей Балонь, глава Кировоградской облгосадминистрации, в эксклюзивном интервью RegioNews рассказал о том, кто и как предложил ему эту должность, о борьбе с коронавирусом и об отношениях с мэрами городов.

Принимая назначения на должность главы Кировоградской ОГА вы получили регион, который в 2019 году занял 18 место в общеукраинском рейтинге: высокий уровень безработицы, низкая рождаемость, четвертое место среди аутсайдеров по общей площади сданного жилья. Удалось ли вам улучшить эти показатели?

Это рейтинговое место, о котором вы говорите, мы уже улучшили, и по состоянию на прошлый месяц занимаем 15-ю позицию. А если смотреть на статистику социально-экономического развития территорий, то по итогам 2019 года область находится на 9-м месте по критериям оценок, которые определены Минэкономразвития Украины. Поэтому не настолько все плохо. Это такая условная слава области из-за отсутствия достойного позиционирования и адвокатирования на украинской арене, в том числе и в медийном пространстве. Это мое субъективное ощущение, и за это время я убедился в этом. Кировоградская область очень перспективна в экономическом плане. У нас есть резервы, которые мы можем успешно трансформировать и значительно улучшить социально-экономические показатели в регионе.

А в чем вы видите эти резервы?

В двух отраслях экономики. Прежде всего, это аграрная отрасль. Показатели АПК у нас одни из лучших в Украине, они держат нас в первой тройке. И еще одно направление – это горно-добывающая отрасль. Кировоградщина – словно Саскачеван, здесь есть вся таблица Менделеева. Продолжается реальное промышленное производство, хорошо работают несколько горно-обогатительных комбинатов (ГОК), наша продукция экспортируется. Например, в Новомиргородском районе есть предприятие, которое недавно подписало контракт с американской корпорацией. Это свидетельствует о том, что его продукция пользуется спросом на международной арене. Хотя она и сырьевая, но эксклюзивная - титан и алюминий. И таких примеров в области немало. У нас есть залежи лития – это чрезвычайно востребованный на мировом рынке металл, который используется при производстве аккумуляторных батарей. По разным подсчетам, объем залежей местного лития оценивается как один из крупнейших в Европе, он составляет от 2 до 4 процентов от всех мировых запасов. И я считаю, что это стратегически важно для Украины, что в разработку таких месторождений нужно самим инвестировать средства, а не только выискивать иностранных инвесторов.

Разработка таких месторождений – это, прежде всего, создание новых рабочих мест. Вы ставите перед инвесторами такие задачи?

В контексте сотрудничества с любым инвестором – или внешним, или внутренним - первейшей нашей задачей является создание новых рабочих мест для местного населения и установление достойного размера заработной платы. Для всех инвесторов у меня одинаковое условие: заработная плата задействованных на таких предприятиях работников должна быть не ниже средней по области. А в идеале – не ниже чем в среднем по Украине в этой сфере.

А конкретнее?

Например, в промышленности это около 12 тыс грн, в АПК – около 10 тысяч. Да, это не самые большие зарплаты, но они дают возможность жителям этих территорий иметь уверенность в завтрашнем дне.

Для Кировоградщины вы новый человек. До этого работали во Львове, Полтаве, Житомире, Херсоне. Трудно ли было найти общий язык с местными элитами, с мэрами городов? И с кем не сумели его найти?

Тот опыт, который приобрел благодаря широкой географии работы по всей Украине, я научился использовать и находясь в новых условиях. И сейчас мне кажется, что трудно найти человека, с которым я бы не смог общаться. А вот сможем ли мы договориться в результате нашего взаимодействия – это другой вопрос. Критерий у меня один: все, что приносит пользу обществу и способствует увеличению бюджета - обсуждается, и с такими людьми мы однозначно будем партнерами. Все, кто имеют какое-то особое мнение – аргументируйте. Если оно дает нам какой-то профит, работайте. А если нет, то я буду заставлять вас работать по своим критериям. Все очень просто. Соответственно, этот опыт позволяет мне достигать поставленных целей в более сжатые сроки.

В Украине часто возникают недоразумения между председателями ОГА и мэрами крупных городов. Недавний пример – глава Черкасс Анатолий Бондаренко и руководитель ЧОДА Роман Боднар. Какие отношения у вас с мэром Кропивницкого Андреем Райковичем?

У нас, наверное, атипичная ситуация – полное взаимопонимание. Более того, у нас полное взаимопонимание с областным советом и его председателем. Свидетельством этого является то, что мы совместно решаем много насущных вопросов. Если совещание проходит под моим председательством, то они присутствуют на этом совещании. Если они считают, что необходимо, чтобы я включился в обсуждение вопросов, которые беспокоят общественность города или области – то я с радостью присоединяюсь к этому. И я скажу, что это правильный путь, ведь мы все работаем для украинцев в интересах наших общин. Кто не хочет – видно, тем мешают собственные амбиции. Но это уже другой вопрос.

Относительно эпидемии коронавируса. С какими проблемами вы столкнулись? Что было сделано? Были вызовы, к которым область не была готова?

Пожалуй, я одним из первых в Украине запретил массовые мероприятия. Это произошло еще 9 марта, до начала введения карантина по всей Украине. Дальше было все просто - мы начали мониторить и использовать опыт регионов, которые первые столкнулись с этой болезнью. Мы длительное время не имели лабораторно подтвержденных случаев заболевания, что позволило нам лучше подготовиться. Были четко определены госпитальные базы первой волны, и мы начали работать над их обустройством. Как следствие, получили ситуацию, когда могли контролируемо доставлять больных к госпитальным базам, адекватно их лечить и теперь демонстрируем одни из лучших результатов в Украине по выздоровлению больных на коронавирус. Уже третью неделю регион находится, скажем так, на плато – количество тех, кто выздоровел больше количества тех, кто заболел. Я могу сказать, что мы достаточно успешно справились с коронавирусом.

У нас была другая проблема – достаточно высокий уровень смертности. Но каждый такой случай расследовался, медицинские заключения говорили о том, что эти люди имели сопутствующие заболевания, из-за которых организм не сумел справиться с коронавирусом. Также мы имели специфическую ситуацию с большим количеством заболевших медиков. Я отдельно разбирал это на комиссии и своим распоряжением как руководитель ликвидации последствий эпидемии даже частично приостановил работу одного из частных медицинских заведений (речь идет о частной клинике "Ацинус", прим. ред.), ведь 50 заболевших медиков работали именно в нем. Это заведение как раз и специализировалось на лечении пульмонологических заболеваний. Но там не понимали всей опасности, первые случаи заболевания медиков произошли от больных, которых лечили от атипичной пневмонии - на самом же деле это был коронавирус. Слава Богу, все эти медики выздоровели. А вот среди пациентов, лечившихся в этом заведении, к сожалению, были летальные случаи. Однако можно констатировать, что в целом по ситуации из эпидемии мы вышли с достоинством.

Нашли ли вы общий язык с Андреем Веревским, которого президент назначил куратором Кировоградской области по борьбе с COVID-19?

Я не знаком с господином Веревским, он мне ни разу не звонил, а вот специалисты его компании "Кернел" действительно работали с нами. У нас была тесная коммуникация, их вклад в борьбу с коронавирусом весомый.

После того, что произошло, сколько вы планируете выделять средств на медицину? Ведь после второго этапа медреформы все больницы стали коммунальными предприятиями и перешли на баланс местной власти.

Если говорить об абсолютных цифрах, то это корректно рассматривать в соотношении к нашим бюджетам. Например, для борьбы с коронавирусом мы определили адекватный фонд, куда сразу направили 7 млн. грн, потом отдельным решением еще добавили 15 млн. грн. Это что касается областного бюджета. Все местные бюджеты сделали аналогично. Мы в каждом районе мотивировали к созданию благотворительных фондов при наших больницах. Местный бизнес и все желающие помочь направляли на отдельные спецсчета свои средства. Благодаря меценацтву и пожертвованиям наши больницы были обеспечены всем необходимым – аппаратами ИВЛ, кислородными концентраторами, средствами индивидуальной защиты для врачей. Более того, с этих спецсчетов потрачена не не очень большая часть денег. Они остаются как наш резерв в случае повторной волны заболеваемости COVID-19.

От реализации каких проектов пришлось отказаться в связи с перераспределением средств на борьбу с коронавирусом?

Здесь сложилась уникальная ситуация: те средства, что мы перераспределили - это были остатки и излишки с прошлого бюджета. Поэтому, фактически, мы не забрали ни копейки из бюджета развития. Но от секвестра госбюджета Кировоградская область пострадала больше всех в Украине. Например, финансирование из Государственного фонда регионального развития (ДФРР) сократили на львиную долю. И вот это - реальная проблема для области. Однако премьер-министр обещал пересмотреть это решение.

А насколько же вам урезали средства?

Если раньше Кировоградская область должна была получить 132 млн. грн., то сейчас только 85 млн. грн. И это наименьшая цифра среди всех областей Украины.

От каких планов придется отказаться, если это решение все же не пересмотрят?

Мы не собираемся ни от чего отказываться. Я требую, чтобы нам эти средства отдали, потому что они должны быть направлены на важную программу "Большое строительство", вообще на социально-экономическое развитие территорий. Я хочу получить эти средства и реализовать те задачи, которые передо мной стоят.

Сколько денег потерял регион из-за карантина?

Не могу сказать, что мы потеряли какие-то большие средства из-за введения карантина. Руководитель налоговой службы области доложил мне, что в апреле было определенное проседание по налогам, а уже в мае ситуация выровнялась. Конечно, больше всего страдали от введения карантина транспортники и те, кто работал в сфере общественного питания. Много людей, занятых в этих сферах, потеряли работу. Сейчас мы совместными усилиями с центром занятости и департаментом экономики ОГА стараемся трудоустроить этих людей и помочь бизнесу восстановить свою работу.

В начале мая вы назначили на должность руководителя аппарат Кировоградской ОГА киевлянина Дмитрия Горшкова. Почему именно его?

В отношении формирования команды я имел полный картбланш от президента. Для того, чтобы изменить работу системы, нужны были новые люди, которые бы хотели перемен. Предыдущий руководитель аппарата меня вполне устраивал, но он получил лучшее предложение и решил уйти с этой должности. А Дмитрий работал заместителем руководителя аппарата в Киевский ОГА, поэтому я решил, что его опыт вполне соответствует тем задачам, которые перед ним будут стоять и в Кировоградской ОГА.

Вы юрист по образованию, некоторое время работали следователем. Как так случилось, что вы попали в политику?

Честно говоря, пришел в политику неосознанно. На должность заместителя главы Херсонской областной государственной администрации я попал по открытому конкурсу как госслужащий, а потом внесли изменения в законодательство и мы стали политическими фигурами. С того времени я и начал заниматься политикой. И мне это нравится.

Местные журналисты жалуются, что вы закрыли для них аппаратные совещания. При предыдущем главе ОГА СМИ имели возможность присутствовать на них, а вот после вашего прихода журналисты присутствовали лишь на брифингах по результатам проведенного совещания. Почему так?

Был период, когда я проводил довольно жесткий аудит всего того, что происходило в администрации. Это был довольно кризисное время для многих руководителей структурных подразделений. Я сразу начал комплексную реорганизацию и сокращение и не хотел, чтобы весь тот мусор, который я вытряхивал из разных закоулков, стал достоянием общественности. Как только этот период закончился, аппаратные совещания открыли для журналистов.

А сколько вы тогда сократили сотрудников администрации?

Офис президента поставил передо мной задачу сократить 10% работников. Я сократил 17%, перераспределив функции между департаментами. А еще создал управление, которого раньше не существовало – инвестиционной деятельности и туризма. Я считаю, что с помощью туризма можно привлекать потенциальных инвесторов, которые бы вкладывали средства в развитие региона, а также прививать у жителей Кировоградщины любовь к своему краю.

Осенью местные выборы. Не планируете принимать в них участие в качестве кандидата на должность мэра?

Ни в коем случае не планирую этого делать, не намерен получить выборную должность. В свое время я отказался от участия в парламентских выборах, это не мой путь. Я более эффективен как чиновник, много лет этому учился и хотел бы применять этот опыт на административных должностях, а не на выборных.

Помогают ли вам образование и опыт следователя в нынешней работе?

Безусловно. Когда не только чиновники, но и местные бизнесмены приходят ко мне с предложениями, я четко понимаю, какие цели они преследуют, что у них на уме. Опыт следователя позволяет мыслить в рамках жесткой логики, выискивать причинно-следственные связи, делать правильные выводы и, исходя из них, принимать решение.

Учитывая скандал с так называемыми "пленками Ермака" не могу не поинтересоваться, кто и как предложил вам пост главы области?

Мне лично предложил его президент. Так случилось, что находясь на должности заместителя председателя Херсонской ОГА и поработав некоторое время с новоназначенным председателем, я понял, что у нас с ним разное видение ситуации. Зная себе цену, я просто написал заявление по собственному желанию и ушел. Через два с половиной месяца мне позвонили из Офиса президента и сказали, что господин Зеленский хочет со мной пообщаться. Я сначала подумал, что это шутка, ведь сегодня пранкеров достаточно. Но оказалось, что нет, мне назначили собеседование и уже по ее результатам предложили должность председателя Кировоградской ОГА.

А сколько длилось собеседование, и какие перед вами поставили задачи?

Финальному собеседованию всегда предшествуют проверки и детальный сбор информации. Я сам это делал, когда подавал президенту список руководителей РГА на утверждение. И на тот момент, когда я общался у президента на меня была собрана довольно пухлая папка. Мы общались час, после этого мне сделали предложение, на которое я согласился.

Президент сказал, что после снятия карантина среди председателей ОГА возможны перестановки. Вы не думаете о том, что вас могут уволить? Чем в таком случае будете заниматься?

Точно найду чем заняться, я человек непоседливый и у меня всегда миллион идей в голове. Но дело в том, что хочу служить государству и украинцам, поэтому, думаю, что мою работу оценят скорее положительно, и я не дам оснований для того, чтобы президент разочаровался в ней. И пока не вижу никаких сигналов, которые бы свидетельствовали о том, что моей работой недовольны.