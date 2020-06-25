Непогода в Украине. В Тернопольской области пострадавших нет

В местной ОГА утверждают, что ситуация стабилизируется

В местной ОГА утверждают, что ситуация стабилизируется

Пострадавших в результате непогоды в Тернопольской области нет.

Об этом в эфире 112 заявил глава местной ОГА Владимир Труш, сообщает RegioNews.

По его словам, ситуация стабилизируется.

"В селе Устье-Зеленое есть две дамбы, одна из которых не выдержала стихии, другая пока противостоит воде. Затоплены сельскохозяйственные угодья, поймы, но именно село не очень пострадало. Сейчас волна воды пошла на Залещицкий район", - подчеркнул Труш.

Он добавил, что в Монастырском затопило село Коропец. Сейчас там работают спасатели, откачивают воду из затопленных колодцев и подвалов.

Люди из этих сел были эвакуированы вчера, а сегодня некоторые из жителей вернулись в свои дома и подсчитывают убытки.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской и Винницкой областях эвакуировали людей из-за угрозы паводка.