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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
24 апреля 2020, 16:34 6

Печальный антирекорд: на Кировоградщине обнаружили 25 случаев COVID-19

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24 апреля 2020, 16:34 6
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За минувшие сутки в Кропивницком и Кировоградской области лабораторно подтвердили 25 новых случаев инфицирования коронавирусом, большинство из больных - медики
Фото: Pixabay
За минувшие сутки в Кропивницком и Кировоградской области лабораторно подтвердили 25 новых случаев инфицирования коронавирусом, большинство из больных - медики

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию Кировоградской ОГА.

Среди больных, о которых стало известно в последние сутки, 19 инфицированных с Кропивницкого. Среди них и 10-летний ребенок. Состояние девочки удовлетворительное.

COVID-19 инфицировались также 49-летний мужчина из села Рубленый Мост Новомиргородского района, 59-летняя женщина из города Гайворон, 29-летний житель Кропивницкого, 40-летняя женщина из села Марьевка Компанеевского района, 40-летний житель села Аджамка Кропивницкого района и 53-летний мужчина из села Обозновка Кропивницкого района.

Тем временем уже 108 медиков в регионе заразились коронавирусом. Только за последние сутки таких больных выявили 12. Это 7 медработников частной клиники, медработник детской областной больницы, врач областного тубдиспансера, медработник станции переливания крови и 2 медработника Центра экстренной скорой помощи.Об этом на личной Facebook-странице сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь.

"На сегодня мы имеем инфицированных медицинских работников. В том числе из городских заведений. Это 18 из Центральной городской больницы и 2 из поликлинического объединения, а также один врач больницы скорой медицинской помощи”, - сказала глава управления здравоохранения Оксана Макарук на заседании горсовета.

Сейчас в Кропивницком тестируют всех медиков больницы скорой медицинской помощи. Несмотря на меры предосторожности, медики отказываются работать с COVID-положительными пациентами. Кроме этого, 33% врачей и младшего медицинского персонала в Кропивницком и области - это люди пожилого возраста, которые во время эпидемии находятся в зоне риска.

В области создали инспекцию из врачей и инспекторов охраны труда, которые должны разобраться в ситуации. В частности, выяснить, почему такое количество медицинских работников подверглась опасности.

Таким образом, по состоянию на 24 апреля в Кировоградской области ПЦР-тестированием подтверждено 258 случаев заболеваний на коронавирус, из них 14 летальных. Выздоровел 31 человек.

Как писали RegioNews ранее, 21 апреля стало известно, что в Кировоградской области за время эпидемии коронавируса умерли два медицинских работника.


коронавирус медики больные смерти Кропивницкий Кировоградская область
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