Полсотни военных ВСУ инфицировались COVID-19
Такую информацию сообщило командование Медицинских сил ВСУ, передают RegioNews.
По состоянию на 24 апреля известно о 52 COVID-позитивных военнослужащих. Из них 15 человек выздоровели и 2 не смогли преодолеть болезнь и умерли.
За минувшие сутки зарегистрировали 5 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Один военный сейчас получает необходимое лечение дома, в Ровенской области под наблюдением сотрудников медицинской службы. Второго госпитализировали в Черновицкий военный госпиталь. Третий военный лечится стационарно в ВМКЦ Центрального региона. Еще один военнослужащий получает лечение в Харьковский областной инфекционной больнице. Пятый пациент находится под контролем врачей в Мукачевском военном госпитале.
На изоляции – 342 человека. В ближайшие трое суток режим самоизоляции закончится у 42 военных.
Тем временем главный санитарный врач Виктор Ляшко в эфире ток-шоу "Право на власть" заявил о том, что призывники попадут в ряды ВСУ только тогда, когда пройдут 14-дневную обсервацию. Также юношам нужно будет предоставить результаты ПЦР-тестирования на отсутствие в организме коронавирусной инфекции.
"Будут допускаться люди к местам служения, местам несения караула только после того, как они пройдут обсервацию и будут иметь четкое подтверждение того, что они не могут занести возбудитель коронавирусной болезни в места дислокации Вооруженных Сил", - сказал Ляшко.
Как писали RegioNews ранее, 23 апреля стало известно о трех новых COVID-положительных военных в украинской армии.
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