Сумний антирекорд: на Кіровоградщині виявили 25 випадків COVID-19

За минулу добу в Кропивницькому та Кіровоградській області лабораторно підтвердили 25 нових випадків інфікування коронавірусом, більшість із хворих - медики

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За минулу добу в Кропивницькому та Кіровоградській області лабораторно підтвердили 25 нових випадків інфікування коронавірусом, більшість із хворих - медики

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію Кіровоградської ОДА.

Серед хворих, про яких стало відомо в останню добу, 19 інфікованих із Кропивницького. Серед них і 10-річна дитина. Стан дівчинки задовільний.

COVID-19 інфікувалися також 49-річний чоловік із села Рубаний Міст Новомиргородського району, 59-річна жінка з міста Гайворон, 29-річний мешканець Кропивницького, 40-річна жінка з села Мар'ївка Компаніївського району, 40-річний житель села Аджамка Кропивницького району та 53-річний чоловік із села Обознівка Кропивницького району.

Тим часом уже 108 медиків у регіоні заразилися коронавірусом. Лише за останню добу таких хворих виявили 12. Це 7 медпрацівників приватної клініки, медпрацівник дитячої обласної лікарні, лікар обласного тубдиспансеру, медпрацівник станції переливання крові та 2 медпрацівника Центру екстреної швидкої допомоги.Про це на особистій Facebook-сторінці повідомив голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь.

"На сьогодні ми маємо інфікованих медичних працівників. У тому числі із міських закладів. Це 18 із Центральної міської лікарні і 2 з поліклінічного об’єднання, а також один лікар лікарні швидкої медичної допомоги”, - сказала голова управління охорони здоров’я Оксана Макарук на засіданні міськради.

Зараз у Кропивницькому тестують всіх медиків лікарні швидкої медичної допомоги. Незважаючи на запобіжні заходи, медики відмовляються працювати з COVID-позитивними пацієнтами. Крім цього, 33% лікарів і молодшого медичного персоналу в Кропивницькому та області - це люди літнього віку, які під час епідемії знаходяться у зоні ризику.

В області створили інспекцію із лікарів та інспекторів охорони праці, які мають розібратися в ситуації. Зокрема, з'ясувати, чому така кількість медичних працівників наразилася на небезпеку.

Таким чином, станом на 24 квітня у Кіровоградській області ПЛР-тестуванням підтверджено 258 випадків захворювань на коронавірус, із них 14 летальних. Одужала 31 людина.

Як писали RegioNews раніше, 21 квітня стало відомо, що в Кіровоградській області за час епідемії коронавірусу померли два медичних працівники.