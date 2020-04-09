На Кировоградщине за сутки рекордное количество инфицированных коронавирусом
Об этом на личной Facebook-странице сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передают RegioNews.
В настоящее время в регионе лабораторные исследования подтвердили инфицирование COVID-19 у 84 пациентов. 4 больных не смогли преодолеть болезнь и умерли. Жертвой коронавируса стал 72-летний мужчина, который лечился в Кропивницкий центральной городской больницы. Его состояние ухудшилось из-за сердечно-сосудистые болезни. Также в частной клинике от полиорганной недостаточности умерла 54-летняя женщина. Посмертные результаты ПЦР-тестирования подтвердили ее инфицирования COVID-19.
Сейчас в медучреждениях области под контролем медиков находятся 78 инфицированных "китайским” вирусом. Из них 61 пациент живет в Кропивницком, 7 проживают в Кропивницком районе, 5 больных с Долинского района. 1 случай заболевания коронавирусом зафиксировали в Знамянском районе.
50 COVID-положительных пациентов лечатся в стенах медучреждений под наблюдением врачей. Из них в среднем состоянии тяжести - 39, в тяжелом состоянии - 7, в удовлетворительном - 4.
Среди инфицированных на Кировоградщине есть 2 беременные: 1 женщина с Кропивницкого и 1 женщина из Долинского района. Обе имеют легкое течение болезни и находятся дома на самоизоляции.
По состоянию на 9 апреля известно, что 28 медиков и одна работница аптеки после контакта с инфицированными тоже заболели атипичной пневмонией.
Как писали RegioNews ранее, 8 апреля в Кропивницком и Кировоградской области зарегистрировано две смерти от коронавируса.
- 19:58 09 апреля В трех областях Западной Украины могут ввести комендантский час
- 19:38 09 апреля К борьбе с коронавирусом не должны подтягивать политические игры – Ляшко после визита в Николаевскую область
- 19:11 09 апреля Обвал дома в Одессе: специалисты разберутся, стал ли ремонт причиной аварии
- 18:59 09 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:58 09 апреля В зоне ООС не утихают обстрелы, погиб украинский военный
- 18:33 09 апреля ОП вмешался в выборы главного медицинского чиновника в Ровенской области
- 18:59 09 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:07 09 апреля Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового
- 09:39 03 апреля Все "слуги народа" вступились за Лероса
- 10:22 03 апреля Венедиктова преследует Лероса по указу Ермака - Рябошапка