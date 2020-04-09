На Кировоградщине за сутки рекордное количество инфицированных коронавирусом

В Кировоградской области за минувшие сутки обнаружили рекордное количество инфицированных коронавирусом с начала эпидемии COVID-19 в Украине

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В Кировоградской области за минувшие сутки обнаружили рекордное количество инфицированных коронавирусом с начала эпидемии COVID-19 в Украине

Об этом на личной Facebook-странице сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передают RegioNews.

В настоящее время в регионе лабораторные исследования подтвердили инфицирование COVID-19 у 84 пациентов. 4 больных не смогли преодолеть болезнь и умерли. Жертвой коронавируса стал 72-летний мужчина, который лечился в Кропивницкий центральной городской больницы. Его состояние ухудшилось из-за сердечно-сосудистые болезни. Также в частной клинике от полиорганной недостаточности умерла 54-летняя женщина. Посмертные результаты ПЦР-тестирования подтвердили ее инфицирования COVID-19.

Сейчас в медучреждениях области под контролем медиков находятся 78 инфицированных "китайским” вирусом. Из них 61 пациент живет в Кропивницком, 7 проживают в Кропивницком районе, 5 больных с Долинского района. 1 случай заболевания коронавирусом зафиксировали в Знамянском районе.

50 COVID-положительных пациентов лечатся в стенах медучреждений под наблюдением врачей. Из них в среднем состоянии тяжести - 39, в тяжелом состоянии - 7, в удовлетворительном - 4.

Среди инфицированных на Кировоградщине есть 2 беременные: 1 женщина с Кропивницкого и 1 женщина из Долинского района. Обе имеют легкое течение болезни и находятся дома на самоизоляции.

По состоянию на 9 апреля известно, что 28 медиков и одна работница аптеки после контакта с инфицированными тоже заболели атипичной пневмонией.

Как писали RegioNews ранее, 8 апреля в Кропивницком и Кировоградской области зарегистрировано две смерти от коронавируса.