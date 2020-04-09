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Олександра Василенко
журналіст
09 квітня 2020, 18:19 4

На Кіровоградщині за добу рекордна кількість інфікованих коронавірусом

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09 квітня 2020, 18:19 4
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У Кіровоградській області за минулу добу виявили рекордну кількість інфікованих коронавірусом із початку епідемії COVID-19 в Україні
Фото: Pixabay
У Кіровоградській області за минулу добу виявили рекордну кількість інфікованих коронавірусом із початку епідемії COVID-19 в Україні

Про це на особистій Facebook-сторінці повідомив очільник Кіровоградської ОДА Андрій Балонь, інформують RegioNews.

Наразі у регіоні лабораторні дослідження підтвердили інфікування COVID-19 у 84 пацієнтів. 4 хворих не змогли подолати недугу та померли. Жертвою коронавірусу став 72-річний чоловік, який лікувався у Кропивницький центральній міській лікарні. Його стан погіршився через серцево-судинні хвороби. Також у приватній клініці від поліорганної недостатності померла 54-річна жінка. Посмертні результати ПЛР-тестування підтвердили її інфікування на COVID-19.

Зараз у медзакладах області під контролем медиків перебувають 78 інфікованих "китайським” вірусом. Із них 61 пацієнт мешкає у Кропивницькому, 7 живуть у Кропивницькому районі, 5 хворих із Долинського району. 1 випадок захворювання на коронавірус зафіксували в Знам'янському районі.

50 COVID-позитивних пацієнтів лікуються у стінах медзакладів під наглядом лікарів. Із них у середньому стані важкості - 39, у важкому стані - 7, у задовільному - 4.

Серед інфікованих на Кіровоградщині є 2 вагітні: 1 жінка з Кропивницького та 1 жінка з Долинського району. Обидві мають легкий перебіг хвороби й знаходяться вдома на самоізоляції.

Станом на 9 квітня відомо, що 28 медиків та одна працівниця аптеки після контакту з інфікованими теж захворіли на атипову пневмонію.

Як писали RegioNews раніше, 8 квітня у Кропивницькому та Кіровоградській області зареєстровано дві смерті від коронавірусу.


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