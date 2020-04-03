В Кропивницком коронавирусом заразилась ребенок
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Кировоградскую ОГА.
3 апреля главный санитарный врач области Надежда Оперчук сообщила о том, что за последние сутки коронавирусом заразились 11-летний ребенок и два медики, которые оказывали помощь другим COVID-положительным пациентам.
На сегодня в области известно о 15 людях, которые подхватили "китайский” вирус. Из них 13 живут в Кропивницком и двое в Долинском районе. Также 13 больных находяться в стационарах больниц, а двое лечатся амбулаторно дома. Они получили подписку о самоизоляции.
Также известно о трех подозрительных случаях Covid-19, на самоизоляции находятся 883 человека.
Напомним, что по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.
Как писали RegioNews ранее, в Кировоградской области с последствиями эпидемии COVID-19 будут бороться 9 больниц в 4 этапа.
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