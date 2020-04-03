14:43  03 квітня
На Київщині зафіксовано 70 хворих коронавірусом, з них 4 дітей
14:57  03 квітня
У Зеленського обіцяють 12 тисяч багаторазових захисних костюмів для медиків
15:33  03 квітня
Угорщина змінила правила транзиту для українців
UA | RU
UA | RU
Олександра Василенко
журналіст
03 квітня 2020, 18:57 14

У Кропивницькому коронавірусом інфікувалася дитина

Читайте также
на русском языке
03 квітня 2020, 18:57 14
Читайте также на русском языке
У Кропивницькому Кіровоградської області на атипову пневмонію захворіли підліток та двоє лікарів
Фото: Pixabay
У Кропивницькому Кіровоградської області на атипову пневмонію захворіли підліток та двоє лікарів

Про це інформують RegioNews із посиланням на Кіровоградську ОДА.

3 квітня головна санітарна лікарка в області Надія Оперчук повідомила про те, що за останню добу коронавірусом інфікувалися 11-річна дитина й два медики, які надавали допомогу іншим COVID-позитивним пацієнтам.

На сьогодні в області відомо про 15 людей, які підхопили "китайський” вірус. Із них 13 мешкають у Кропивницькому та двоє у Долинському районі. Також 13 хворих перебувають в стаціонарах лікарень, а двоє лікуються амбулаторно вдома. Вони отримали підписку про самоізоляцію.

Також відомо про три підозрілі випадки Covid-19, на самоізоляції перебувають 883 людини.

Нагадаємо, що станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Як писали RegioNews раніше, у Кіровоградській області із наслідками епідемії COVID-19 будуть боротися 9 лікарень у 4 етапи.


коронавірус звіт хворі Кропивницький Кіровогрдаська область
В Умані від COVID-19 помер паломник, а у Черкасах для інфікованих підготували труни
03 квітня 2020, 18:43
У Житомирській області підтвердили ще три випадки COVID-19
03 квітня 2020, 17:47
Коронавірус на Полтавщині: скільки хворих та як ховатимуть померлих
03 квітня 2020, 16:12
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
03 квітня 2020, 15:44
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12
Коронавірусна лихоманка: хто змінить Каспрука в Чернівцях
31 березня 2020, 14:00
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
27 березня 2020, 17:30
Останні Популярні
Ілія Куса
Ірина Медушевська
Олег Сєнцов
Всі блоги »
Біохімік Мирон Рогозинський: "Непрофесіоналізм влади загубить людей більше, ніж коронавірус"
03 квітня 2020, 17:09
Вірусні війни у Львівській міськраді: Порошенко проти Садового
03 квітня 2020, 12:00
Всі публікації »
Коли закінчиться карантин, і кого Філатов зариє в могили? – НеПогода
03 квітня 2020, 20:45
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Всі відео »
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »