У Кропивницькому коронавірусом інфікувалася дитина

У Кропивницькому Кіровоградської області на атипову пневмонію захворіли підліток та двоє лікарів

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У Кропивницькому Кіровоградської області на атипову пневмонію захворіли підліток та двоє лікарів

Про це інформують RegioNews із посиланням на Кіровоградську ОДА.

3 квітня головна санітарна лікарка в області Надія Оперчук повідомила про те, що за останню добу коронавірусом інфікувалися 11-річна дитина й два медики, які надавали допомогу іншим COVID-позитивним пацієнтам.

На сьогодні в області відомо про 15 людей, які підхопили "китайський” вірус. Із них 13 мешкають у Кропивницькому та двоє у Долинському районі. Також 13 хворих перебувають в стаціонарах лікарень, а двоє лікуються амбулаторно вдома. Вони отримали підписку про самоізоляцію.

Також відомо про три підозрілі випадки Covid-19, на самоізоляції перебувають 883 людини.

Нагадаємо, що станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

Як писали RegioNews раніше, у Кіровоградській області із наслідками епідемії COVID-19 будуть боротися 9 лікарень у 4 етапи.