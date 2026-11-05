Сменила четыре места проживания за неделю: в Сумах задержали агентку ФСБ

Фото: СБУ

СБУ задержала в Сумах местную жительницу, которая сотрудничала с ФСБ и собирала разведданные для корректировки российских атак по прифронтовому городу

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, женщина пыталась обнаружить места базирования украинских пограничников и блокпосты Сил обороны в окрестностях Сум. Для этого она передвигалась по обществу маршрутными автобусами и осуществляла пешие разведвылазки.

Собранную информацию фигурантка передавала российским спецслужбам в виде фотографий потенциальных целей с координатами Google Maps.

Чтобы избежать разоблачения, в течение одной недели женщина сменила четыре места жительства. Она скрывалась в домах и хозяйственных помещениях знакомых, не знавших о ее сотрудничестве с врагом.

Как установили стражи порядка, во внимание ФСБ женщина попала после того, как искала легкие заработки в тематических Telegram-каналах.

Сотрудники СБУ задокументировали ее противоправную деятельность и задержали в одном из арендованных помещений. В ходе обысков изъяли два смартфона, которые она использовала для скрытой связи с куратором ФСБ. Его личность также установили.

Следователи сообщили задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины – государственная измена, совершенное в условиях военного положения.

Пока женщина находится под стражей. Ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харькове правоохранители задержали двух агентов российских спецслужб, готовивших теракт против украинских военных. Речь идет о 25-летнем харьковчанине и его несовершеннолетнем сообщнице, которых завербовали представители РФ.