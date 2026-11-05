ЕС выделил Украине еще €4,36 млрд: куда направят средства
Украина получила еще 4,36 млрд. евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. Из этой суммы 3,7 млрд евро составляет макрофинансовая помощь, еще 660 млн евро направят на оборонные нужды
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews .
Отмечено, что полученные средства используют для финансирования приоритетных бюджетных расходов и первоочередных потребностей Сил обороны Украины.
Корецкий подчеркнул, что на фоне постоянных российских атак эта помощь имеет немаловажное значение для укрепления обороноспособности страны и сохранения финансовой устойчивости государства.
Премьер-министр поблагодарила президентку Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, еврокомиссаров Валдиса Домбровскиса и Андрюса Кубилюса, а также страны-члены ЕС за поддержку.
Как известно, президент Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе заявил, что в следующем году война обойдется Украине в 155 миллиардов евро. Он обратился к президентам и премьер-министрам стран ЕС с просьбой обнаружить еще 70 млрд евро для поддержки Украины.