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05 ноября 2026, 13:21

ЕС выделил Украине еще €4,36 млрд: куда направят средства

05 ноября 2026, 13:21
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Фото: из открытых источников
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Украина получила еще 4,36 млрд. евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Support Loan. Из этой суммы 3,7 млрд евро составляет макрофинансовая помощь, еще 660 млн евро направят на оборонные нужды

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews .

Отмечено, что полученные средства используют для финансирования приоритетных бюджетных расходов и первоочередных потребностей Сил обороны Украины.

Корецкий подчеркнул, что на фоне постоянных российских атак эта помощь имеет немаловажное значение для укрепления обороноспособности страны и сохранения финансовой устойчивости государства.

Премьер-министр поблагодарила президентку Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, еврокомиссаров Валдиса Домбровскиса и Андрюса Кубилюса, а также страны-члены ЕС за поддержку.

Как известно, президент Владимир Зеленский на саммите в Брюсселе заявил, что в следующем году война обойдется Украине в 155 миллиардов евро. Он обратился к президентам и премьер-министрам стран ЕС с просьбой обнаружить еще 70 млрд евро для поддержки Украины.

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