Фото: полиция

Инцидент произошел 27 октября в Новокодакском районе Днепра. Сейчас фигуранту сообщили о подозрении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель вместе с двумя пассажирами находился в автомобиле на дороге. К ним подошел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения и ударил водителя по лицу. Когда тот начал отъезжать, чтобы избежать конфликта, нападавший достал огнестрельное оружие и несколько раз выстрелил в сторону автомобиля.

Машина получила повреждения, люди не пострадали.

Полиция установила личность злоумышленника. Им оказался 30-летний местный житель.

Фигуранту сообщили о подозрении в хулиганстве. Досудебное расследование продолжается.

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