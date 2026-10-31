В Днепре мужчина открыл стрельбу по автомобилю с людьми
Инцидент произошел 27 октября в Новокодакском районе Днепра. Сейчас фигуранту сообщили о подозрении
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель вместе с двумя пассажирами находился в автомобиле на дороге. К ним подошел мужчина с явными признаками алкогольного опьянения и ударил водителя по лицу. Когда тот начал отъезжать, чтобы избежать конфликта, нападавший достал огнестрельное оружие и несколько раз выстрелил в сторону автомобиля.
Машина получила повреждения, люди не пострадали.
Полиция установила личность злоумышленника. Им оказался 30-летний местный житель.
Фигуранту сообщили о подозрении в хулиганстве. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Василькове в Киевской области ссора между братьями закончилась стрельбой. Одного из мужчин задержали.