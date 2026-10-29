В Киеве будут судить трех иностранцев за избиение и ограбление киевлянина

Фото: полиция Киева

В Киеве будут судить трех иностранцев в возрасте 24, 25 и 32 года, обвиняемых в разбойном нападении на киевлянина. По данным полиции, мужчины познакомились с пострадавшим в заведении в центре столицы, предложили подвезти его домой, но отвезли в Гидропарк, избили и ограбили

Об этом сообщила полиция Киева, передает RegioNews .

По данным правоохранителей, потерпевший вечером отдыхал в одном из заведений в центре города, где познакомился с будущими обвиняемыми. Во время общения мужчины предложили подвезти его домой. Киевлянин согласился, однако вместо этого оказался в лесопарковой зоне Гидропарка.

Там, по версии следствия, трое мужчин набросились на него с кулаками и отобрали мобильный телефон, часы, деньги и документы. Общая сумма нанесенного ущерба превысила 43 тысячи гривен.

Одного из подозреваемых правоохранители разыскали в Киеве, еще двоих – в Винницкой области. По данным полиции, они направлялись к государственной границе, чтобы уехать из Украины.

В настоящее время обвинительные материалы направили в суд. В случае доказательства вины обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, 19 октября на Полтавщине мужчина открыл огонь после избиения человека . Злоумышленник был задержан.