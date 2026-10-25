Смертельное ДТП в Житомирской области: пенсионера сбили прямо на дороге

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 24 октября около 00:45 по улице Витрука в областном центре. К сожалению, пешеход погиб

Об этом сообщает полиция Житомирской области, передает RegioNews.

65-летний водитель Ford Focus ехал в направлении улицы Циолковского в Житомире. Там он сбил пешехода, переходящего проезжую часть. К сожалению, 94-летний пешеход погиб на месте от полученных травм.

"В настоящее время следователи полиции устанавливают обстоятельства происшествия в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины", - говорят в полиции.

Напомним, ранее в Закарпатье вблизи заправки столкнулись автомобили BMW и Renault. Погиб один человек, три человека в больнице.