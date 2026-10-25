Смертельное ДТП в Харькове: иномарка влетела в дом
Авария произошла 24 октября на Аэрокосмическом проспекте в Харькове. К сожалению, погиб человек
Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.
36-летний водитель Toyota выехал на встречную полосу. Там он столкнулся с мотоциклом Honda, которым управлял 44-летний мужчина.
В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм погиб на месте. Его пассажирку госпитализировали в больницу.
Правоохранители задержали водителя иномарки.
Напомним, ранее в Закарпатье вблизи заправки столкнулись автомобили BMW и Renault. Погиб один человек, три человека в больнице.
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