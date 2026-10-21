В Киевской области мужчина во время ссоры стрелял в родного брата

Фото: полиция

В Василькове на Киевщине потасовка между братьями закончилась стрельбой

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Инцидент произошел после того, как мужчины употребляли алкогольные напитки. Впоследствии, находясь в автомобиле, между ними возникла ссора. Младший брат достал травматический пистолет и дважды выстрелил 35-летнему родственнику в грудь и живот.

Потерпевший выбежал из авто и упал на землю, но брат подошел к нему и произвел еще два выстрела в ноги и нанес удары по телу.

Злоумышленника задержали, у него изъяли у него оружие и патроны.

Следователи сообщили 24-летнему фигуранту о подозрении. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, 19 октября на Полтавщине мужчина открыл огонь после избиения человека. Злоумышленника задержали.